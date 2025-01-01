Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

Eine Frage des Glaubens

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 14
Eine Frage des Glaubens

43 Min.
Ab 12

Der junge Felix braucht dringend eine Bluttransfusion, die ihm seine Mutter Sabine jedoch verweigert, da die Sekte, der sie angehört, das verbietet. Auch Sektenchef Hermann Elfrath mischt sich ständig in die Diskussion ein. Stefanie hingegen versucht, Sabine zu überzeugen, dass ihr Sohn nur mit einer Transfusion gerettet werden kann - Sabine stimmt endlich zu. Leider hat sie die Rechnung ohne ihren Sohn gemacht ...

