Stromberg
Folge 2: Feueralarm
24 Min.
Schwere Zeiten für Stromberg: Sein Konkurrent Turculu besteht eine Weiterbildung mit Bravour, während Strombergs Abteilung bei einem Feueralarm mal wieder unangenehm auffällt. Stromberg will den bevorstehenden Geburtstag seiner Chefin nutzen, um etwas für sein angeschlagenes Image zu tun. Leider greift er bei der Wahl seines Geschenks völlig daneben ... Auch Ulfs Bemühungen als frisch ernannter Brandschutzbeauftragter sorgen für ziemliches Durcheinander in der Abteilung ...
