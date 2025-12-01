Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stromberg

Die gute Tat

Die gute Tat

Stromberg

Folge 5: Die gute Tat

Turculu hat erfolgreich zwei Behinderte in seine Abteilung integriert und wird dafür überall gelobt. Stromberg muss nun nachziehen. Kurzfristig versucht er, die soziale Ader seiner Abteilung zu beweisen: Erikas Patenkind Ina besucht für einen Tag die Capitol Versicherung, und Stromberg verdonnert sein Team dazu, eine Patenschaft für Ina zu übernehmen. Gegenüber der Mitarbeiterzeitschrift schmückt Stromberg die Geschichte noch ein bisschen aus. Das allerdings rächt sich bald ...

