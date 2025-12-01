Stromberg
Folge 7: Die Beförderung
25 Min.
Stromberg soll eine neue Aufgabe bekommen - allerdings ist es nicht, wie erhofft, die Gesamtleitung der Abteilungen, sondern die Organisation der Vorstandsfeier. Währendessen hält sich in der Abteilung hartnäckig das Gerücht, dass jemandem gekündigt werden soll. Frau Berkel will tatsächlich, dass Stromberg eine Stelle einspart. Der ist allerdings damit beschäftigt, Roland Kaiser für das Rahmenprogramm zu gewinnen, und so fällt Berkel die Entscheidung eigenmächtig ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick