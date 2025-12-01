Stromberg
Folge 3: Mobbing
25 Min.
Stromberg ist stinksauer: Der Kantinenkoch hat ihn vor seinen Kollegen und, noch schlimmer, vor seinem Konkurrenten Turculu blamiert. Strafe muss sein. Stromberg hält seine Abteilung dazu an, die Kantine zu boykottieren. Bei Frau Berkel kann er damit allerdings nicht punkten ... Auch Ernie sieht rot: Er fühlt sich von der Abteilung und besonders von Ulf gemobbt und beschwert sich bei Sabine vom Betriebsrat. Die nimmt sich der Sache allerdings anders an, als Ernie erhofft hat ...
