Stromberg
Folge 4: Der Geburtstag
25 Min.
Die Abteilung hat eine neue Software, die Stromberg komplett überfordert. Sowieso hat Stromberg ziemlichen Ärger: Die Zahlen seiner Abteilung stimmen nicht, und er hat den Betriebsrat am Hals, weil er sich geweigert hat, seinen Behindertenparkplatz an einen Kollegen im Rollstuhl abzugeben. Gut, dass Ulfs neue Freundin im Betriebsrat sitzt. Auf Ulfs Geburtstagsfeier versucht Stromberg sein Glück ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick