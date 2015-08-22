Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 1vom 22.08.2015
25 Min.Folge vom 22.08.2015Ab 6

Unter dem Motto "Sauer macht lustig" verpasst Enie van de Meiklokjes altbewährten Kuchen-Klassikern den ultimativen Frischekick: Die Zuschauer erwartet eine Zitronen-Käsekuchen-Tarte mit einem knusprigen Keksboden und ein verführerischer Sauerkirsch-Schneckenkuchen. Enies Gast Anna Maria Wild aus Berlin ist Besitzerin des Cafés "Fräulein Wild". Ihr Rhabarber-Baiser-Kuchen ein echter Verkaufsschlager - das süß-saure Rezept dazu gibt's in der Sendung.

sixx
