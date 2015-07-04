Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Ab in den Garten
25 Min.Folge vom 04.07.2015Ab 6
Enie holt heute die größten Backhits hinterm Ofen vor und peppt sie auf mit frischem Obst und Gemüse. Mit Roter Bete und würzigem Feta verwandelt sie eine klassische Tarte in eine schmackhafte Vitaminbombe. Frisch vom Baum direkt aufs Blech kommen Enies versunkene Birnen im Schokokuchen. Ihr heutiger Gast Tina Eicher betreibt in Magdeburg das Café "Mademoiselle Cupcake". Sie backt mit Enie ihren Lieblingskuchen mit Obst - süße Erdbeer-Blondies.
