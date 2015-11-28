Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Deutschlandreise
25 Min.Folge vom 28.11.2015Ab 6
Enie backt heute herzhafte Cheddar-Kekse, die bei Käseliebhabern wirklich keine Wünsche mehr offenlassen. Für einen individuell gedeckten Tisch zeigt Enie, wie man mit wenigen Mitteln seine Stoffservietten selber bestempeln kann. Damit der Tisch noch schöner gedeckt werden kann, bastelt sie Tischsets. Gemeinsam mit ihrem Gast Till Maiwald aus Berlin denkt sie auch an die tierischen Gäste: Die beiden bauen aus alten Stühlen einen Futterplatz für Hunde der besonderen Art.
