Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Backen ohne Form
24 Min.Folge vom 14.11.2015Ab 6
Backblech, Tortenringe und Springform bleiben heute im Schrank, denn das Motto lautet: "Backen ohne Form". Enie reicht ein einfacher Apfel für ihren Apfelkuchen IM Apfel. Ihren pikanten Käsekuchen wickelt sie ganz einfach in einen Quark-Öl-Teig. Ihr Gast Daniel Grothues betreibt in Berlin "Daniels Eatery" - hier experimentiert er mit Formen, Aromen und Konsistenz. Enie bringt er eine neue Kreation mit: Ein Hybrid aus Muffin und Croissant - den Mucro.
