Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: All Time-Klassiker
24 Min.Folge vom 19.12.2015Ab 6
Heute widmet sich Enie van de Meiklokjes den Dauerbrennern in Sachen Backen: Ihren "All Time-Klassikern". Die Zuschauer erwartet ein gedeckter Butterkuchen voll mit süßen Erdbeeren und Enies ultimativer Luxus-Burger im knusprigen Brötchen aus Kartoffelteig. Zu Besuch kommt die Back-Bloggerin Carolin Strothe alias "Frau Herzblut" aus Hannover. Sie backt mit Enie einen echten Evergreen: Ihren Gugelhupf aufgepeppt mit fruchtiger Kirschsauce.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick