Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Brot mal anders
25 Min.Folge vom 21.11.2015Ab 6
Über 3200 Brotsorten gibt es in Deutschland. Enie van de Meiklokjes findet, dass es ruhig noch mehr werden können. Also backt sie ihr zimtiges Zupfbrot - süß, saftig und ganz leicht gemacht. Aromatisch und frisch ist ihr herzhaftes Käse-Buttermilch-Brot. Enies Gast Arzu Bulut führt in Berlin das türkische Restaurant: "Osman's Töchter". Sie bringt ein echtes Familienrezept, den Kayik Börek, in Enies Küche - zu Deutsch: Schiffchen-Börek.
