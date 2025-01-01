1001 Versuchung: Orient im ExpressJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: 1001 Versuchung: Orient im Express
25 Min.Ab 6
Heute taucht Enie in die kulinarischen Offenbarungen des Orients hinab: Für Liebhaber von Süßem gibt es türkischen Mohnkuchen und die Fans des Herzhaften werden mit saftigen Zigarrenröllchen bedient. Zu Gast ist Sevgi Gürez, Geschäftsführerin des Ladens "Cemilzade - Confiserie Orientale" in Berlin, die Enie mit Tipps und Tricks zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick