Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

All Time-Klassiker

sixxStaffel 4Folge 6vom 19.12.2015
All Time-Klassiker

All Time-KlassikerJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 6: All Time-Klassiker

24 Min.Folge vom 19.12.2015Ab 6

Heute widmet sich Enie van de Meiklokjes den Dauerbrennern in Sachen Backen: Ihren "All Time-Klassikern". Die Zuschauer erwartet ein gedeckter Butterkuchen voll mit süßen Erdbeeren und Enies ultimativer Luxus-Burger im knusprigen Brötchen aus Kartoffelteig. Zu Besuch kommt die Back-Bloggerin Carolin Strothe alias "Frau Herzblut" aus Hannover. Sie backt mit Enie einen echten Evergreen: Ihren Gugelhupf aufgepeppt mit fruchtiger Kirschsauce.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen