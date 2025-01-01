Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 20
25 Min.Ab 6

In dieser Folge präsentiert Enie die besten Rezepte für ein frohes Fest. So wie ihren Spekulatius-Buttermilch-Kranz, getoppt mit glitzernden Marzipan-Kerzen, die aufgespießten Marshmallows, überzogen mit Schokolade und roten Zuckerperlen und den klassischen Bratapfel mit einer Zimt-Käsekuchen-Masse und krossen Streuseln. Gast Wilfred Amoah Marfo aus Hamburg zeigt Enie seine Variante des Weihnachtsstollens - mit Ziegenkäse und Thunfisch.

sixx
