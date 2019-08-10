Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: It's my Party!
25 Min.Folge vom 10.08.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes gibt heute Tipps für süßes Partygebäck. Danach bereitet sie einen leckeren Flammkuchen zu, bestehend aus einem knusprig dünnen Boden, würzigem Gorgonzola, Birnen, Kräutern und Walnüssen. Unterstützung bekommt sie dabei von Radio- und TV-Moderator Sebastian Winkler aus München, der sein Wissen außerdem in einem spannenden Quiz unter Beweis stellen darf.
