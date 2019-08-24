Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 18vom 24.08.2019
26 Min.Folge vom 24.08.2019Ab 6

Diesmal serviert Enie van de Meiklokjes frisch gebackenes Brot. Neben einem pikanten Strudelbrot mit Oliven, Kräutern, getrockneten Tomaten und Parmesan gibt es außerdem selbstgemachtes Knäckebrot und knusprige Brotchips. Anschließend empfängt Enie den Bäcker und Brotsommelier Jörg Schmid, der ihr sein Rezept für einen schwäbisch genetzten Brotlaib zeigt.

