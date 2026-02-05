Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 14Folge 10
61 Min.Ab 12

Jessi liegt seit fast sechs Stunden in den Wehen. Angeblich wurde sie von ihrem 18-jährigen Freund Kevin bereits zu Beginn der Beziehung schwanger. Wie wird Vielleicht-Papa Kevin auf das Neugeborene reagieren? Die 17-jährige Julia ist mit ihrem Freund und Kindsvater Valentin zusammengezogen, doch das Familienglück steht unter einem schlechten Stern. Bei den beiden Jungeltern Kristin und Matthias aus der Steiermark steht unterdessen die Taufe ihrer Tochter Mia an.

