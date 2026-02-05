Teenager werden Mütter
Folge 5: Episode 5
60 Min.Ab 12
Vanessas Leiden haben ein Ende. Nach sechs Stunden in den Wehen ist es soweit: Die kleine Lina-Jolie erblickt zum ersten Mal das Licht der Welt. Jetzt ist Vanessa vierfache Mutter und Marcell Fünffach-Papa. Zwischen Jungmama Cathlyn und Ersatzpapa David kommt es zum Eklat. Er wirft ihr vor, ihn mit einem anderen Mann betrogen zu haben. Cathlyn jedoch bestreitet das vehement. Vicky will nun nach ihrer künstlichen Befruchtung endlich Klarheit. Ist sie tatsächlich schwanger?
