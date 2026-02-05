Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Episode 5

ATVStaffel 14Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 5: Episode 5

60 Min.Ab 12

Vanessas Leiden haben ein Ende. Nach sechs Stunden in den Wehen ist es soweit: Die kleine Lina-Jolie erblickt zum ersten Mal das Licht der Welt. Jetzt ist Vanessa vierfache Mutter und Marcell Fünffach-Papa. Zwischen Jungmama Cathlyn und Ersatzpapa David kommt es zum Eklat. Er wirft ihr vor, ihn mit einem anderen Mann betrogen zu haben. Cathlyn jedoch bestreitet das vehement. Vicky will nun nach ihrer künstlichen Befruchtung endlich Klarheit. Ist sie tatsächlich schwanger?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen