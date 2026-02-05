Teenager werden Mütter
Folge 11: Episode 11
59 Min.Ab 12
Die 17-jährige Teenie-Mama Julia hat sich von Valentin getrennt. Von ihrer Mutter bekommt sie nun seelische Unterstützung. Jessi und Vielleicht-Papa Kevin schweben im Elternglück: Ihre Aurelia hat das Licht der Welt erblickt. Doch schon bald kündigt sich ein unerwarteter, erster Familienbesuch in der Klinik an. Außerdem haben sich Jungmama Cathlyn und Ersatz-Papa David nach ihrem Streit und den vielen unangenehmen Veränderungen endlich wieder versöhnt.
