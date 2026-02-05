Teenager werden Mütter
Folge 12: Episode 12
Marcell ist auf dem Weg nach Wien. Er wurde gerade aus dem Knast entlassen und möchte nun seine Tochter Melina sehen. Mit ihrer Mutter Kerstin versteht er sich nun wieder besser. Jessi und Kevin sind unterdessen auf der Suche nach einem Zuhause für ihre neue, kleine Familie. Davids Partnerin Cathlyn wird zur Naschkatze und ihre Tage setzen aus. Steht womöglich eine Schwangerschaft bevor? Valentin leidet unter der Trennung von Julia. Jetzt will er seine Tochter sehen.
