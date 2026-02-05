Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 12

ATVStaffel 14Folge 12
58 Min.Ab 12

Marcell ist auf dem Weg nach Wien. Er wurde gerade aus dem Knast entlassen und möchte nun seine Tochter Melina sehen. Mit ihrer Mutter Kerstin versteht er sich nun wieder besser. Jessi und Kevin sind unterdessen auf der Suche nach einem Zuhause für ihre neue, kleine Familie. Davids Partnerin Cathlyn wird zur Naschkatze und ihre Tage setzen aus. Steht womöglich eine Schwangerschaft bevor? Valentin leidet unter der Trennung von Julia. Jetzt will er seine Tochter sehen.

ATV
