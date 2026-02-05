Teenager werden Mütter
Folge 8: Episode 8
58 Min.Ab 12
Kaum hat Marcells Tochter Lina die Augen aufgeschlagen, lässt er ihre Mama Vanessa im Grazer Sanatorium St. Leonhard zurück. Der Grund dafür geht unter die Haut. Die frischgebackenen Teenie-Eltern Julia und Valentin bauen in ihrem ersten gemeinsamen Zuhause ein Bett für ihre Tochter Amina auf. Doch schon jetzt kriselt es ordentlich zwischen den beiden. Bei der Jungmutter in spe Jessi haben inzwischen die Wehen eingesetzt - die Geburt rückt immer näher.
