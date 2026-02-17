The Big Bang Theory
Folge 12: Das Jerusalem-Projekt
20 Min.Folge vom 17.02.2026
Sheldon ist entsetzt, als ihm von Dr. Gablehauser der 15-jährige Dennis Kim vorgestellt wird. Dennis gilt als Wunderkind und soll schon bald am Institut promovieren. Kurzerhand entdeckt der Nordkoreaner, dass Sheldons Stringtheorie fehlerhaft ist, was Sheldon sehr kränkt. Er entsagt sich der Wissenschaft und möchte nun in die Politik gehen. Binnen kürzester Zeit sind alle so genervt von Sheldon, dass es nur einen Ausweg gibt: Man muss Dennis aus dem Weg räumen!
