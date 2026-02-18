Super Bowl für PhysikerJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 13: Super Bowl für Physiker
21 Min.Folge vom 18.02.2026
Howard, Raj und Leonard wollen am alljährlichen Physiker-Superbowl teilnehmen. Jetzt fehlt ihnen nur der vierte Mann. Schnell kommt es zum Streit mit Sheldon, der ihnen auf den Kopf zusagt, intelligenter zu sein als alle drei zusammen. Schnell finden die Jungs Ersatz in Form von Leslie, und auch Sheldon stellt sich sein eigenes Team zusammen. Als die alles entscheidende Frage jedoch nicht gewertet wird, da Sheldon dem Hausmeister nicht traut, kommt es zum Eklat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick