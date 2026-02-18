The Big Bang Theory
Folge 14: Die Zeitmaschine
20 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Leonard hat im Internet eine Zeitmaschine aus einem Film für 800 Dollar ersteigert. Sheldon, Howard und Raj sind sofort begeistert und wollen sich finanziell beteiligen. Penny hingegen wirft Leonard vor, dass er nicht erwachsen wird. Sofort versucht Leonard, seine Science-Fiction-Sammlung an den Mann zu bringen - die Jungs sind begeistert, fangen aber schnell an, sich zu streiten. Um die Ruhe zu wahren, will Leonard die Sachen bei einem Fachhändler loswerden.
