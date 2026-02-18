Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Zeitmaschine

ProSiebenStaffel 1Folge 14vom 18.02.2026
Die Zeitmaschine

Folge 14: Die Zeitmaschine

20 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Leonard hat im Internet eine Zeitmaschine aus einem Film für 800 Dollar ersteigert. Sheldon, Howard und Raj sind sofort begeistert und wollen sich finanziell beteiligen. Penny hingegen wirft Leonard vor, dass er nicht erwachsen wird. Sofort versucht Leonard, seine Science-Fiction-Sammlung an den Mann zu bringen - die Jungs sind begeistert, fangen aber schnell an, sich zu streiten. Um die Ruhe zu wahren, will Leonard die Sachen bei einem Fachhändler loswerden.

