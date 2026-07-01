The Big Bang Theory
Folge 15: Sheldon 2.0
21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Als in Sheldons Büro eine attraktive Frau auftaucht, sind Howard, Leonard und Raj völlig aus dem Häuschen. Es stellt sich heraus, dass es sich um Missy handelt, Sheldons Zwillingsschwester. Um an sie ranzukommen, versuchen die Jungs, Sheldon einzureden, er müsse den perfekten Partner für sie aussuchen. Missy hingegen möchte ihre eigene Wahl treffen. Und die fällt auf den schüchternen Raj ...
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