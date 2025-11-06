The Big Bang Theory
Folge 22: Professor Proton
21 Min.Folge vom 06.11.2025
Sheldon findet heraus, dass sein Kindheitsheld Professor Proton für Privat-Partys buchbar ist. Also lädt er den inzwischen alten Mann zu sich nach Hause ein. Der reagiert reichlich verstört auf Sheldons allzu aufdringliche Fanliebe ... Bernadette und Howard sollen Rajs Hündchen Cinnamon hüten. Beim Spaziergang im Park verlieren sie das kleine Fellknäuel allerdings.
