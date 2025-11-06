Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Professor Proton

ProSiebenStaffel 6Folge 22vom 06.11.2025
Professor Proton

Professor ProtonJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 22: Professor Proton

21 Min.Folge vom 06.11.2025

Sheldon findet heraus, dass sein Kindheitsheld Professor Proton für Privat-Partys buchbar ist. Also lädt er den inzwischen alten Mann zu sich nach Hause ein. Der reagiert reichlich verstört auf Sheldons allzu aufdringliche Fanliebe ... Bernadette und Howard sollen Rajs Hündchen Cinnamon hüten. Beim Spaziergang im Park verlieren sie das kleine Fellknäuel allerdings.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen