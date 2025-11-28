Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 6 Folge 24 vom 28.11.2025
20 Min. Folge vom 28.11.2025 Ab 6

Leonard entscheidet sich, an einer Forschungsreise unter der Leitung von Stephen Hawking teilzunehmen. Dafür wird er vier Monate in der Nordsee auf einem Schiff verbringen. Während Sheldon eifersüchtig ist, vermisst Penny ihren Liebsten ganz arg. Ihren Schmerz kann sie mit Raj teilen: Lucy hat ihn verlassen, weil sie glaubt, mit ihrer Sozialphobie nie seine Freunde kennenlernen zu können. Die Trennung löst bei Raj etwas Ungeheuerliches aus ...

ProSieben
