ProSiebenStaffel 6Folge 20vom 27.11.2025
Folge 20: Kein Job fürs Leben

19 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Was ist das Beste, was einem Wissenschaftler passieren kann? Eine Stelle auf Lebenszeit! Als solch ein Posten an der Universität frei wird, geraten Raj, Sheldon und Leonard nicht nur untereinander in einen heftigen Konkurrenzkampf - sie müssen auch noch Erzfeind Kripke ausstechen. Der ist ebenfalls scharf auf den Job und schleimt heftig bei Janine Davis, die Mitglied des Entscheidungskomitees ist. Die Freunde lassen sich einiges einfallen, um Davis nachhaltig zu beeindrucken ...

