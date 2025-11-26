Keiner ist so kaputt wie ichJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 17: Keiner ist so kaputt wie ich
20 Min.Folge vom 26.11.2025
Endlich hat Raj es geschafft, ein Date zu bekommen - dann türmt die junge Frau während der Verabredung heimlich durchs Toilettenfenster des Coffee-Shops. Raj ist am Boden zerstört und will sein Apartment nie wieder verlassen. Das können seine Freunde natürlich nicht hinnehmen ... Sheldon lernt unterdessen, was es heißt, jemandem einen Gefallen zu tun: Weil Penny ihm bei "Spaß mit Flaggen" geholfen hat, soll er ihre Theateraufführung besuchen ...
