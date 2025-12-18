The Big Bang Theory
Folge 17: Die Mars-Bewerbung
20 Min.Folge vom 27.01.2026
Amy und Sheldon haben eine schwerwiegende Entscheidung bezüglich ihrer Beziehung getroffen: Sie wollen sich eine Schildkröte als gemeinsames Haustier zulegen. Beim Kauf des neuen Mitbewohners erfährt Amy ganz nebenbei, dass sich Sheldon für das Mars-Besiedelungs-Projekt angemeldet hat ... Raj hat ein Date mit Emily bei ihr zu Hause. Als sie zu einem Notfall gerufen wird, wartet er in der Wohnung auf sie - und beginnt, ihre Schubladen zu durchwühlen.
