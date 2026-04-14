The Big Bang Theory
Folge 18: Das große Reste-Essen
19 Min.Folge vom 14.04.2026
In einem Artikel über eine gemeinsame physikalische Abhandlung von Sheldon und Leonard wird nur Sheldon erwähnt. Als er Leonard das Malheur beichtet, ist der ziemlich enttäuscht. Howard hat den Tod seiner Mutter noch immer nicht überwunden. Es fällt ihm sogar schwer, das übriggebliebene Essen wegzuwerfen, das sie zuletzt gekocht hat. Also lädt er die Clique zu einem gemeinsamen Abendessen ein.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick