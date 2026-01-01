Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Angriff der Killerdrohne

ProSiebenStaffel 8Folge 22vom 29.01.2026
Folge 22: Angriff der Killerdrohne

19 Min.Folge vom 29.01.2026

Raj hat sich eine Drohne gekauft und schafft es nicht, sie fliegen zu lassen. Also nimmt sich Howard des Problems an - schließlich ist er Ingenieur! Allerdings erweist sich das Spielzeug als kniffliger Gegner ... Leonard soll vor dem Abschlussjahrgang seiner alten Highschool eine Rede halten. Doch dann wird sein Flug gecancelt, und der Auftritt droht ins Wasser zu fallen.

The Big Bang Theory
ProSieben
