The Big Bang Theory
Folge 19: Die Skywalker-Attacke
21 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Leonard und Sheldon sind unterwegs nach Berkeley, um an der dortigen Universität einen Vortrag über ihre neue Theorie zu halten. Da sie zu früh dran sind, wollen sie unterwegs einen Abstecher zu George Lucas' Skywalker-Ranch machen. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen ... Bernadette und Howard organisieren einen Garagenverkauf, um Mrs. Wolowitz' Sachen loszuwerden. Dass das Ganze in ein erbittertes Tischtennis-Turnier ausartet, hätten sie allerdings nicht gedacht!
