18 von 34 dürfen bleiben: Wer ergattert einen Platz im Abnehm-Camp auf Naxos?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: 18 von 34 dürfen bleiben: Wer ergattert einen Platz im Abnehm-Camp auf Naxos?
155 Min.Folge vom 05.01.2020Ab 6
34 Kandidaten kämpfen in dieser Staffel von "The Biggest Loser" um den Einzug in ein nagelneues Camp auf der traumhaften griechischen Insel Naxos. In drei aufreibenden Qualifikations-Challenges müssen die Teilnehmer Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Expertenteam von sich überzeugen. Nur 18 von 34 Bootcamp-Bewerbern können einen der begehrten Plätze im neuen Camp auf Naxos ergattern!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick