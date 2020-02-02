Der Berg ruft: Ein Gipfel-Trip mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Der Berg ruft: Ein Gipfel-Trip mit Hindernissen
106 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 6
15 hochmotivierte Kandidaten treten in zwei Teams gegeneinander an, um den Kilos den Kampf anzusagen. Hierfür konfrontieren die Trainer ihre Schützlinge mit ihren alten Selbstzweifeln. Uns es hilft, um aus alten Mustern herauszubrechen. Die Challenge führt Team Ramin und Team Petra heute hoch hinaus: Als menschliche Raupe aneinander gekettet erklimmen beide Teams einen Gipfel in den Bergen von Naxos. Wer kommt seinem Ziel immer näher?
