SAT.1Staffel 11Folge 2vom 12.01.2020
106 Min.Folge vom 12.01.2020Ab 6

Im Bootcamp haben sich 18 Kandidaten ihren Platz im nagelneuen "The Biggest Loser"-Camp auf der griechischen Insel Naxos wahrlich verdient. Ihr anstrengender Weg in ein gesundes Leben startet jetzt! Und so steht auch schon die erste Sporteinheit an: Trainerin Petra Arvela und der langjährige Coach Ramin Abtin zeigen, wie streng sie sein können, wenn ihre Zöglinge nicht über ihre Grenzen hinauswachsen.

