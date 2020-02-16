Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 16.02.2020
Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?

Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 7: Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?

105 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 6

Die Halbzeit ist angebrochen und für die Trainer ist es an der Zeit, mit ihren Schützlingen zurückzublicken: Wie sehr hat sich der Körper verändert, wie stolz können die Kandidaten auf sich sein? Wer muss noch ordentlich an seinen Leistungen schrauben? Die Challenge diese Woche ist ein echter "Biggest Loser"-Klassiker und gleichzeitig eine der härtesten Aufgaben: Hoch oben in den Bergen von Naxos müssen die Teams 999 Burpees erreichen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen