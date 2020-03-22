Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen UmstylingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen Umstyling
111 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 6
Die Zeit bei "The Biggest Loser" neigt sich dem Ende zu: Nach zehn Wochen im Camp auf Naxos kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Doch wer verfolgt in den vertrauten vier Wänden weiterhin sein Ziel? Wie viele Kandidaten können auf der Waage bestehen und weiter um den Einzug in das "The Biggest Loser"-Finale kämpfen? Und für wen ist die Reise vorbei?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick