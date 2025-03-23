"Wie ein neuer Mensch": Umstyling, Fotoshooting und ÜberraschungsbesuchJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: "Wie ein neuer Mensch": Umstyling, Fotoshooting und Überraschungsbesuch
102 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Das große Umstyling steht an. Dafür ist Styling-Expertin Martina Reuter nach Naxos gereist, um den perfekten Look für die Kandidatinnen und Kandidaten zu kreieren. Ihr neues Ich präsentieren sie bei einem Gala-Abend, allerdings nicht nur den Trainern: BeimÜberraschungsbesuch von Familie und Freunden fließen viele Freudentränen.
