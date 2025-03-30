Matchfield-Woche: Am Ende kämpft jeder für sich!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Matchfield-Woche: Am Ende kämpft jeder für sich!
101 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
In Woche zwölf müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der "Matchfield-Woche" in gleich drei Challenges beweisen. Nur wer Biss zeigt und sich in den Challenges Boni sichert, kann in dieser Woche bestehen. Die Waage entscheidet, wer das The Biggest Loser-Camp verlassen muss.
