Guilty Pleasures und die Stunde der WahrheitJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Guilty Pleasures und die Stunde der Wahrheit
102 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
In der zweiten Woche bei "The Biggest Loser" werden die Kandidatinnen und Kandidaten zum ersten Mal auf die Waage gestellt - mit überraschenden Ergebnissen. Außerdem werden sie in Versuchung geführt: Ein Guilty Pleasure Kühlschrank wird im Camp installiert. Bei der Challenge, die sie zum ersten Mal im Teammodus bestreiten, zeigt sich, wer wirklich Biss hat und sich den Bonus für die nächste Waage sichern kann.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick