Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Endspurt: Der Countdown läuft!

SAT.1Staffel 16Folge 14vom 13.04.2025
Endspurt: Der Countdown läuft!

Endspurt: Der Countdown läuft!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 14: Endspurt: Der Countdown läuft!

101 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Die letzte Camp-Woche auf Naxos bricht an, und es geht für die Kandidatinnen und Kandidaten um nicht weniger als den Einzug ins Finale von "The Biggest Loser". Im Einzelkämpfermodus müssen sie bei der letzten großen Challenge alles geben. Nur wer jetzt die letzten Kräfte mobilisiert und auf der Waage abliefert, sichert sich ein Ticket und die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen