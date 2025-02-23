Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 16Folge 7vom 23.02.2025
85 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Woche sieben startet und damit ist Halbzeit bei "The Biggest Loser" auf Naxos. Direkt zu Beginn müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Waage beweisen - im neuen Trio-Modus. Das Gewinner-Trio bekommt etwas, das es so bei "The Biggest Loser" noch nie gab. Außerdem überrascht ein Stargast die Kandidatinnen und Kandidaten zur Halbzeit.

