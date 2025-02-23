Aller guten Dinge sind drei: Trio-Modus pünktlich zur HalbzeitJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Aller guten Dinge sind drei: Trio-Modus pünktlich zur Halbzeit
85 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Woche sieben startet und damit ist Halbzeit bei "The Biggest Loser" auf Naxos. Direkt zu Beginn müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Waage beweisen - im neuen Trio-Modus. Das Gewinner-Trio bekommt etwas, das es so bei "The Biggest Loser" noch nie gab. Außerdem überrascht ein Stargast die Kandidatinnen und Kandidaten zur Halbzeit.
