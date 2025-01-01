The Biggest Loser
Folge 12: Halbfinale (2)
44 Min.Ab 12
Ganz anders als im heißtesten Camp aller Zeiten haben die Kandidaten nun in den Bergen Österreichs mit Schnee und Kälte zu kämpfen. Zwei Challenges liegen bereits hinter ihnen und vier der sechs Halbfinalisten sind bereits zum Wiegen zugelassen. Nun erwartet noch zwei von ihnen die letzte große Herausforderung. In einem finalen Duell entscheidet sich, wer auf die Waage darf und für wen die Reise ein Ende hat. Wer schafft den Einzug ins Finale und hat die Chance auf 50.000 Euro?
