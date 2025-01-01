Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?
89 Min.Ab 12
Es ist Woche sieben im Camp und kaum haben sich die Mannschaften an ihre Trainer gewöhnt heißt es: Trainertausch. Bei der ersten Challenge diese Woche müssen die Kandidaten beim Baumstamm-Sägen alles geben. Beim Seile ausgraben gerät dann aber so mancher bereits an seine Leistungsgrenzen. Als Preis winkt die allseits beliebte Immunität - allerdings nur für einen Kandidaten aus dem Siegerteam. Wer landet unter der gelben Linie und muss das Camp verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick