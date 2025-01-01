Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?

SAT.1Staffel 4Folge 2
Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?

Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 2: Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?

88 Min.Ab 12

Neun Teams haben die erste Camp-Woche überstanden. Wer kann sich bereits blind vertrauen? Das wird sich zeigen, denn die erste Challenge der Woche müssen die Kandidaten mit verbundenen Augen bestreiten. Das Siegerteam erhält einen besonderen Preis, der ihnen große Macht über die restlichen Kandidaten verleiht. Beim Training gehen die Kandidaten nicht nur physisch, sondern auch psychisch an ihre Grenzen, wenn sie mit schlimmsten Beleidigungen konfrontiert werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen