Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Kräftemessen auf dem Schrottplatz: Ein Überraschungsgast trainiert die Gewinner

SAT.1Staffel 4Folge 6
Kräftemessen auf dem Schrottplatz: Ein Überraschungsgast trainiert die Gewinner

Kräftemessen auf dem Schrottplatz: Ein Überraschungsgast trainiert die GewinnerJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 6: Kräftemessen auf dem Schrottplatz: Ein Überraschungsgast trainiert die Gewinner

89 Min.Ab 12

Rot gegen Schwarz -der Kampf zwischen den beiden Mannschaften geht weiter. Bei der Challenge auf einem Schrottplatz werden Autos umgeworfen und Emotionen freien Lauf gelassen. Die Siegermannschaft bekommt ein Spezialtraining mit einem Überraschungsgast. Nach dem Besuch ist die Motivation groß und der Sportsgeist geweckt: Als es darum geht, die meisten Sit-Ups zu machen, möchte niemand so schnell das Handtuch werfen, denn als heißbegehrter Preis winkt ein Telefonat nach Hause.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen