Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu Hause

SAT.1Staffel 4Folge 5
Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu Hause

Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu HauseJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 5: Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu Hause

89 Min.Ab 12

Ab Woche fünf gibt es keine Zweierteams mehr. Nun heißt es: Rot gegen Schwarz. Bei einem Balanceakt über den Pool können sich die Kandidaten ihre Trainer aussuchen. Als erste Challenge in den neuen Trainermannschaften müssen die Kandidaten ordentlich im Sand buddeln. Als Preis winken Videobotschaften von zu Hause. Diesen Gewinn will sich keiner entgehen lassen, denn das Heimweh wächst von Woche zu Woche. Wer sieht seine Lieben schneller wieder als ihm lieb ist?

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen