SAT.1Staffel 5Folge 10
138 Min.Ab 12

Die Campzeit im warmen Andalusien liegt mittlerweile Wochen zurück und die fünf Verbliebenen treffen sich zum ersten Mal wieder - im verschneiten Österreich beim Halbfinale. Wie ist es den Kandidaten zu Hause ergangen? Wer hat weitergemacht und wer das Handtuch geworfen? Neben Eis und Schnee warten drei knallharte Challenges auf die Top Five und das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Wer schafft es ins Finale und hat weiterhin die Chance "The Biggest Loser" 2014 zu werden?

